Зюганов: QR-коды в России вводят из-за угрозы дефолта

Повсеместное введение QR-кодов в России может быть связано с риском предстоящего дефолта в стране. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.
Глава коммунистов заявил, что долговая нагрузка на россиян продолжает расти. «В кредитах увязли почти 70% трудоспособных граждан России. По сути дела, в кабале — 45 млн человек!», — написал Зюганов. Он также отметил, что россиянам приходится брать новые кредиты, чтобы выплатить старые.
«Все это говорит о том, что при продолжении нынешнего курса страну ждет „кредитный дефолт“, когда большая часть населения будет не в состоянии платить ростовщикам. Не поэтому ли определенные силы в великой спешке пытаются соорудить „электронный концлагерь“?», — написал Зюганов.
Ранее Зюганов выступил против повсеместного введения QR-кодов в России. По его словам, эта идея изначально появилась в фашистской Германии — сторонники Третьего рейха присваивали всем номера. В ответ на это волонтеры проекта V1V2, который популяризирует научную информацию о вакцинах, упрекнули руководителя КПРФ в незнании истории. Они напомнили, что именно руководство Третьего рейха выступало против прививок и распространяло слухи об их вреде.
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