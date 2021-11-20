Ранее Геннадий Зюганов заявил, что после введения QR-кодов Россия станет похожа на концлагерь в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Волонтеры проекта V1V2, который популяризирует научную информацию о вакцинах, упрекнул руководителя КПРФ Геннадия Зюганова в незнании истории. Ранее лидер коммунистов выступил против обязательной вакцинации и введения QR-кодов по всей России, сравнив их с фашизмом. Волонтеры напомнили, что именно руководство Третьего рейха выступало против прививок и распространяло слухи об их вреде.

«В последнее время модно стало сравнивать QR-коды и вакцинацию с фашизмом и геноцидом. Геннадий Андреевич, известно ли вам, что в планах руководства Третьего рейха был запрет на вакцинацию на оккупированных восточных территориях и поддержка слухов о вреде вакцинации среди местного населения?» — написали волонтеры на своем официальном сайте.

В проект V1V2 входят биологи, врачи и «энтузиасты других специальностей». Они напомнили, что именно благодаря прививкам в коммунистической России XX века удалось побороть оспу и полиомиелит. В частности, декрет об обязательной вакцинации от оспы издал в 1919 году председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин.

Волонтеры отметили, что именно противники вакцинации «проводят медицинский эксперимент по заражению COVID-19» и распространяют недостоверную информацию о вреде вакцин «по заветам Третьего рейха». Участники проекта V1V2 напомнили, что ежедневно в России от коронавируса умирают более тысячи человек. Большая часть из них — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые не были привиты от COVID-19. «Сколько людей вы готовы похоронить ради того, чтобы посещать ресторан без QR-кода?» — поинтересовались волонтеры у лидера КПРФ.

Ранее Зюганов выступил против повсеместного введения QR-кодов в России. По его словам, эта идея изначально появилась в фашистской Германии — сторонники Третьего рейха присваивали всем номера. Зюганов отметил, что не поддерживает законопроект о QR-кодах. По его мнению, если депутаты одобрят эту инициативу, то Россия станет похожа на концлагерь в Германии.