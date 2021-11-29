Власти 24 регионов провалили задания Кремля по работе в интернете

Лидером рейтинга стала Калужская область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работающая с администрацией президента АНО «Диалог» составила рейтинг регионов по работе в интернете в третьем квартале 2021 года. Лидерами стали Калужская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. При этом 24 региона оказались в «красной зоне».

В исследовании оценивались качество обратной связи с населением, отработка информационных угроз, участие в федеральных кампаниях и другие, передает « Коммерсант» . Возглавили рейтинг Калужская область (86 баллов), Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ (по 84), Кемеровская и Тюменская области (по 83), Магаданская область и Калмыкия (по 82), Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь и Тульская область (по 81 баллу).

Регионы, набравшие менее 70 баллов, оказались в «красной к зоне». К ним, по данным издания, отнесли 24 региона, в том числе Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую, Челябинскую, Ярославскую, Волгоградскую, Курганскую, Свердловскую, Смоленскую, Ивановскую, Новосибирскую, Рязанскую, Калининградскую, Владимирскую и Тверскую области, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Башкирию, Марий Эл и Карелию, а также Краснодарский и Хабаровский края. Москва, Московская область и Чечня экспертами не оценивались.

Ранее стало известно, что отставки губернаторов регионов будут основываться не на субъективных оценках, а по единому принципу — соответствию критериям эффективности (KPI). Кроме того, поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» обнуляют сроки полномочий глав регионов и вводят для них новые меры ответственности. Главным критерием для увольнения будет не субъективное решение одного из чиновников, а экономические показатели и доверие жителей региона. Президент Владимир Путин утвердил 20 новых показателей эффективности губернаторов.