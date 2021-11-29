29 ноября 2021

Гинцбург назвал альтернативу вакцинации «Спутником V»

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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых «Спутником V» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Применение назальной вакцины против COVID обеспечивает человеку, не привитому ранее вакциной «Спутник V», защиту от вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не „Спутником V“. В том случае, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — передает РИА «Новости» его слова.

Ранее глава НИЦ заявил, что назальная вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов. Пока неизвестно, заменит ли новая разработка НИЦ имени Гамалеи привычные вакцины от коронавируса, уточняет телеканал 360. Однако, президент России Владимир Путин уже привился назальной вакциной, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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