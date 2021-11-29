29 ноября 2021

Аналитики предупредили о серьезном росте цен на электроэнергию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зима, электроэнергия, лэп, провода, энергетика, электричество
Борьба с выбросами углерода приведет к подорожанию электроэнергии на 28% Фото:

В России к 2050 году из-за борьбы с выбросами углерода резко вырастут цены на электроэнергию. К соответствующему выводу пришли аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал». По их данным, подорожание составит 28%.

«Для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 трлн рублей. Борьба с выбросами приведет к росту цен на электроэнергию», — передает РБК со ссылкой на отчет аналитиков.

Отмечается также, что сокращение выбросов к 2050 году потребует 102,7 трлн рублей. «Эта оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития, предполагающей выделение на эти цели 88,8 трлн рублей», — подытожили в банке.

Ранее президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что цены на некоторые продукты питания в России могут вырасти на 10-15% весной следующего года. Основными причинами роста цен на некоторые виды товаров традиционно назван энергокризис в Китае, закрытые границы из-за пандемии коронавируса, а следовательно, увеличение срока поставок, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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