Аналитики предупредили о серьезном росте цен на электроэнергию

В России к 2050 году из-за борьбы с выбросами углерода резко вырастут цены на электроэнергию. К соответствующему выводу пришли аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал». По их данным, подорожание составит 28%.
«Для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 трлн рублей. Борьба с выбросами приведет к росту цен на электроэнергию», — передает РБК со ссылкой на отчет аналитиков.
Отмечается также, что сокращение выбросов к 2050 году потребует 102,7 трлн рублей. «Эта оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития, предполагающей выделение на эти цели 88,8 трлн рублей», — подытожили в банке.
Ранее президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что цены на некоторые продукты питания в России могут вырасти на 10-15% весной следующего года. Основными причинами роста цен на некоторые виды товаров традиционно назван энергокризис в Китае, закрытые границы из-за пандемии коронавируса, а следовательно, увеличение срока поставок, передает телеканал 360.
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