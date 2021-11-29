Курганских водителей предупредили об опасной погоде

ГИБДД выступило с обращением к водителям Кургана из-за приближающегося снегопада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие два дня в Кургане ожидается мокрый снег, который снизит видимость на дорогах. В связи с этим ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением об ухудшении погодных условий и просьбой неукоснительно соблюдать ПДД.

«Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в связи с изменением погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории города Кургана наблюдаются осадки в виде мокрого снега. В подобных условиях ухудшается видимость, поэтому водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП», — сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД.

В ведомстве также отмечают, что на обледенелой дороге значительно снижается сцепление колес с дорожным покрытием. В связи с этим от водителей требуется проявлять повышенное внимание возле мест массового скопления граждан и возможного появления пешеходов. Это, в том числе, автобусные остановки, перекрестки, пешеходные переходы и образовательные организации.

Водителям с небольшим стажем ГИБДД рекомендует вообще воздержаться от дальних поездок. Пешеходам советуют быть предельно бдительными при переходе проезжей части и не пересекать проезжую часть в неустановленных местах. «Во время гололеда и снегопада водителю транспортного средства сложно применить экстренное торможение и пропустить пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 декабря в Курганской области ожидается ледяной дождь, который приведет к гололедице. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на западе и юго-западе региона.