29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Треть пермских компаний не привили сотрудников в срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , вакцинация, вакцинация covid19
До 1 декабря пермские компании должны обеспечить вакцинацию сотрудников Фото:
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В Пермском крае почти треть проверенных Роспотребнадзором компаний не исполнили постановление ведомства об обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса. Сделать это они должны до 1 декабря.

«На текущий момент должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проанализирована информация о ходе иммунизации работников более 2500 хозяйствующих субъектов. Из анализа поступившей информации, в 719 субъектах не достигнут нормативный уровень вакцинации», — говорится на сайте Роспотребнадзора. Данные о компаниях направили в госинспекцию труда, которая вынесла их руководителям предостережения.

Со 2 декабря Роспотребнадзор планирует начать массовые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения требований об иммунизации сотрудников. В июле главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников. Затем ведомство повысило план по иммунизации с 60% до 80%. Согласно последним поправкам, до 1 декабря привиться от коронавируса должны студенты вузов и техникумов старше 18 лет, а также работники промышленных и агропредприятий. Постановление Костарева сотни пермяков намерены оспорить в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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