Чубайс признал вину за «все плохое» в России

Анатолий Чубайс заявил, что влияет на процессы, происходящие в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специальный представитель Президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в России. Об этом он сообщил во время интервью с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня» — сказал Чубайс в интервью, опубликованном на YouTube канале «Осторожно: Собчак». Политик отметил, что придерживается такого мнения, так как считает, что влияет на процессы, происходящие в стране. «Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали» — добавил он.

Помимо этого экс-глава «Роснано» заявил, что положительные изменения в стране также происходят в связи с его деятельностью. «Я замешан в том, что она [Россия] является такой, какой она является сейчас» — заключил политик.