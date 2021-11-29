С экс-директора пермского застройщика-банкрота взыскивают убытки

Застройщика признали банкротом в начале 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директора ПАО «Трест 14» Сергея Некрасова привлекают к финансовой ответственности по делу о банкротстве застройщика. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Конкурсный управляющий ПАО „Строительно-монтажный трест № 14“ Касьянов Олег Александрович […] настоящим уведомляет о том, что им 25.11.2021 года подано заявление о взыскании убытков с Некрасова Сергея Леонидовича в сумме 4503875 рублей», — указано на сайте.

Касьянов возглавил «Трест 14» в январе 2020 года, сменив предыдущего руководителя строительной компании Владимира Мачехина. Смена топ-менеджмента произошла на фоне финансовых проблем в компании.

URA.RU рассказывало, что ПАО «Трест 14» не смогло достроить свои дома, а самого застройщика хотели ликвидировать. Ранее возможность приобретения компании рассматривала подконтрольная краевому минстрою Корпорация развития Пермского края, однако впоследствии от этой идеи организация отказалась.