29 октября 2020
28 октября 2020

На проблемные дома пермского застройщика нашелся инвестор

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой по ул. Герцена и ул. Камышинская. Тюмень, долгострой, ул герцена, ул камышинская
«Трест 14» находится в процедуре банкротства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КПРП) отказалось от покупки старейшей строительной компании края — АО «Трест 14». При этом корпорация будет достраивать дома проблемного застройщика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства.

«Корпорация пришла к выводу, что для того, чтобы ускорить процедуру восстановления прав дольщиков двух долгостроев „Треста 14“, КРПК целесообразней выступить в качестве инвестора для достройки домов, чем выкупать компанию-застройщика», — пояснили в минстрое Прикамья.

В ведомстве также отметили, что покупка «Треста 14» повлекла бы за собой «многочисленные судебные споры, которые оттянут достройку проблемных домов на неопределенный срок». Речь идет о достройке жилых домов по адресам ул. Сокольская,10б в Перми и ул. Конников, 3а в поселке Горный.

Ранее стало известно, что КРПК рассматривает вариант приобретения АО «Трест 14», который с мая 2019 года находится в процедуре банкротства. Ее инициатором является налоговая служба. Объем исковых требований налоговиков к застройщику составляет 218 млн рублей. «Трест 14» был образован в 1960 году. Застройщик возвел ряд знаковых для города объектов, таких как пермский цирк и здание краевого парламента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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