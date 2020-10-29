На проблемные дома пермского застройщика нашелся инвестор

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КПРП) отказалось от покупки старейшей строительной компании края — АО «Трест 14». При этом корпорация будет достраивать дома проблемного застройщика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства.
«Корпорация пришла к выводу, что для того, чтобы ускорить процедуру восстановления прав дольщиков двух долгостроев „Треста 14“, КРПК целесообразней выступить в качестве инвестора для достройки домов, чем выкупать компанию-застройщика», — пояснили в минстрое Прикамья.
В ведомстве также отметили, что покупка «Треста 14» повлекла бы за собой «многочисленные судебные споры, которые оттянут достройку проблемных домов на неопределенный срок». Речь идет о достройке жилых домов по адресам ул. Сокольская,10б в Перми и ул. Конников, 3а в поселке Горный.
Ранее стало известно, что КРПК рассматривает вариант приобретения АО «Трест 14», который с мая 2019 года находится в процедуре банкротства. Ее инициатором является налоговая служба. Объем исковых требований налоговиков к застройщику составляет 218 млн рублей. «Трест 14» был образован в 1960 году. Застройщик возвел ряд знаковых для города объектов, таких как пермский цирк и здание краевого парламента.
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