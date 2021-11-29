29 ноября 2021

В Курганской области в отдаленных медпунктах появился интернет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интернет появился в 1517 социально-значимых объектах (архивное фото) Фото:
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Национальные проекты

В Курганской области за три года интернет провели в 468 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом стало известно 30 ноября на пресс-конференции в филиале «Ростелекома», передает корреспондент URA.RU. По данным, указанным в приказе областного депздрава, в регионе в 2015 году было 718 ФАПов.

«За это время [с 2019 года] мы подключили 1517 социально-значимых объектов на территории Курганской области. В этом году мы подключили 631. Инфраструктуру мы построили фактически в 588 селах Курганской области. <…> Подключали ФАПы», — рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

В этих населенных пунктах интернет провели в 468 фельдшерско-акушерских пунктов, 340 пожарных частей, 260 объектов органов государственной власти и местного самоуправления, 286 образовательных учреждений, восемь подразделений войск нацгвардии и 155 учреждений культуры. Барвинский отметил, что местные жители благодаря этому тоже получили возможность подключиться к интернету. В компании добавили, что с помощью цифровых сервисов сотрудники учреждений проводят дистанционные уроки, медицинские онлайн-консультации и пользуются порталом «Госуслуги».

В августе стало известно, что во все школы региона проведут высокоскоростной интернет. Власти региона в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» также сотрудничают с АО «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»).

Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган
О цифровизации журналистам рассказали директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова и директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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