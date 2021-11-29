Самолет из Нижневартовска экстренно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Азимут» вынужденно сел в Волгограде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, следовавший по маршруту Нижневартовск (ХМАО) — Минеральные Воды, экстренно сел в Волгограде из-за технической неисправности. Об этом рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В международном аэропорту Волгоград совершил экстренную посадку самолет авиакомпании „Азимут“ сообщением „Нижневартовск-Минеральные Воды“. На борту сработала автоматика», — сказали в пресс-службе.

В результате посадки пассажиры в количестве 73 человек и 4 члена экипажа не пострадали. На данный момент проводится проверка к соблюдению требований о безопасности полетов. Источник агентства добавил, что модель пассажирского лайнера Superjet 100.

Ранее URA.RU писало, что самолет Superjet компании «Азимут» экстренно сел в Ставропольском крае. Тогда из-за разгерметизации в салоне самолет был вынужден приземлиться в Минеральных Водах.