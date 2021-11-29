29 ноября 2021
28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Самолет из Нижневартовска экстренно сел в Волгограде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, авиакомпания азимут
Самолет авиакомпании «Азимут» вынужденно сел в Волгограде Фото:

Самолет, следовавший по маршруту Нижневартовск (ХМАО) — Минеральные Воды, экстренно сел в Волгограде из-за технической неисправности. Об этом рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В международном аэропорту Волгоград совершил экстренную посадку самолет авиакомпании „Азимут“ сообщением „Нижневартовск-Минеральные Воды“. На борту сработала автоматика», — сказали в пресс-службе.

В результате посадки пассажиры в количестве 73 человек и 4 члена экипажа не пострадали. На данный момент проводится проверка к соблюдению требований о безопасности полетов. Источник агентства добавил, что модель пассажирского лайнера Superjet 100.

Ранее URA.RU писало, что самолет Superjet компании «Азимут» экстренно сел в Ставропольском крае. Тогда из-за разгерметизации в салоне самолет был вынужден приземлиться в Минеральных Водах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...