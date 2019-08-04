Superjet разгерметизировался в полете

Подробности происшествия уточняются
Самолет Superjet компании «Азимут» экстренно сел в Ставропольском крае, сообщили СМИ.
«SSJ-100 авиакомпании „Азимут“ экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации», — передает telegram-канал «Говорит Москва».
Пристальное внимание к самолетам Superjet появилось после катастрофы 5 мая. Самолет «Аэрофлота» следовал из Москвы в Мурманск. Вскоре экипаж сообщил, что в лайнер попала молния. Командир борта принял решение вернуться и совершить посадку. В ходе неудачного приземления машина ударилась о землю — подломилась стойка шасси и пробила топливный бак. После этого в хвостовой части самолета начался пожар. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа.