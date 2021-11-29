В Курганской области ослабили антиковидные меры для студентов

Курганские студенты будут учиться очно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 1 декабря будут учиться очно. Об этом сообщили представители областного правительства.

«С 1 декабря студенты колледжей, техникумов и вузов в Курганской области переходят на очный формат обучения. Такое решение принято региональным оперативным штабом по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции 29 ноября», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале областного правительства со ссылкой областной департамент образования и науки.

В правительстве отметили, что в помещениях будут соблюдаться все меры безопасности, связанные с угрозой коронавируса. Школьники Курганской области стали учиться очно с 22 ноября.