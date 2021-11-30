Жалобы россиян на закон о QR-кодах озвучат в парламенте

Миронов разместил голосование о QR-кодах на своей странице «ВКонтакте», чтобы узнать мнение граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

При обсуждении QR-кодов в Госдуме, будут озвучены предложения и мнения граждан, которые были получены в ходе опроса, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Миронова.

«При обсуждении инициатив о QR-кодах я обязательно сообщу о результатах опроса и зачитаю наиболее яркие мнения и предложения людей с трибуны Госдумы. Дума и правительство должны услышать позицию большинства граждан! И именно этой позиции следовать в своих решениях», — подчеркнул глава СРЗП.

Депутат разместил голосование по поводу введения QR-кодов на транспорте и в общественных местах на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент за введение данной меры проголосовали более 2 тыс. человек, вариант «против» выбрали более 43 тыс. человек (92%), всего в опросе приняли участие чуть больше 47 тыс. респондентов. Голосование продолжается.

В комментариях под постом люди активно выражают свой взгляд на происходящее. Миронов заявил, что именно из этого источника он будет собирать мнение граждан для озвучивания в парламенте. «Мы уже не боимся коронавируса, а боимся новых указов правительства», «После принятия данных законов, на создание системы тотального контроля и ограничения граждан будет потрачено десятки миллиардов… Может лучше эти деньги направить на медицину?», — пишут пользователи.