29 ноября 2021

В Миассе требуют отменить мероприятие мэрии из-за QR-кодов

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Вход на публичные слушание осуществлялся исключительно по QR-кодам Фото:
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Жительница Миасса Валентина Комкова требует отменить результаты слушаний, проведенных мэрией, из -за того, что ее не пустили на мероприятие из-за отсутствия QR-кода. Ранее Комкова участвовала в стихийном митинге в здании заксобрания Челябинской области.

«Меня не пустили на публичные слушания по внесению изменений в устав Миасского городского округа. По этому случаю в Роспотребнадзоре объяснений мне не дали. При этом нарушаются мои права на равенство, на свободу передвижения и на участие в местном самоуправлении. Это личный для меня повод отменить результаты слушаний», — заявила Комкова.

Активистка отметила, что на слушания начальника управления физкультуры пропустили, не потребовав QR-код. Заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству Олег Карпов показал код только после того, как это потребовала активистка. При этом, по словам Комковой, документ удостоверения личности у него не потребовали.

URA.RU попыталось связаться с администрацией Миасса по данной ситуации. В пресс-службе мэрии города на звонок URA.RU не ответили.

Ранее противники QR-кодов, среди которых была Комкова, пытались прорваться в здание ЗСО. На сессии заксобрания обсуждался федеральный законопроект о введении QR — кодов на транспорте дальнего следования, а также в учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Депутаты пообещали рассмотреть письменные обращения противников ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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