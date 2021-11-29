В Миассе требуют отменить мероприятие мэрии из-за QR-кодов

Вход на публичные слушание осуществлялся исключительно по QR-кодам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жительница Миасса Валентина Комкова требует отменить результаты слушаний, проведенных мэрией, из -за того, что ее не пустили на мероприятие из-за отсутствия QR-кода. Ранее Комкова участвовала в стихийном митинге в здании заксобрания Челябинской области.

«Меня не пустили на публичные слушания по внесению изменений в устав Миасского городского округа. По этому случаю в Роспотребнадзоре объяснений мне не дали. При этом нарушаются мои права на равенство, на свободу передвижения и на участие в местном самоуправлении. Это личный для меня повод отменить результаты слушаний», — заявила Комкова.

Активистка отметила, что на слушания начальника управления физкультуры пропустили, не потребовав QR-код. Заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству Олег Карпов показал код только после того, как это потребовала активистка. При этом, по словам Комковой, документ удостоверения личности у него не потребовали.

URA.RU попыталось связаться с администрацией Миасса по данной ситуации. В пресс-службе мэрии города на звонок URA.RU не ответили.

Ранее противники QR-кодов, среди которых была Комкова, пытались прорваться в здание ЗСО. На сессии заксобрания обсуждался федеральный законопроект о введении QR — кодов на транспорте дальнего следования, а также в учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Депутаты пообещали рассмотреть письменные обращения противников ограничений.