Челябинские депутаты рассмотрят обращения противников QR-кодов

Недовольные граждане теперь получат официальный ответ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Противники вакцинации от COVID-19 и QR-кодов передали в заксобрание Челябинской области свои обращения и депутаты готовы их рассмотреть. Об этом URA.RU сообщил депутат, председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

«Я услышал шум во время заседания и спустился в фойе. Там я увидел разгоряченных людей, которые пришли к нам со своими обращениями. Неразбериха возникла из-за того, что их обращения не были персонализированы, даже не стояли имена депутатов, кому адресованы эти обращения. Мы выбрали несколько человек и вместе с ними прошли в отдел по обращению граждан, чтобы помочь им составить обращения, а мы, как депутаты, смогли бы подготовить им ответ», — заявил URA.RU Буяков.

По словам депутата, он и его коллеги уважают мнение своих избирателей. Разговор с жителями вышел эмоциональным, но и депутатам и людям было важно выслушать друг друга. Пустить жителей выступить против QR-кодов на заседание депутаты не могли, поскольку в ЗСО не получили уведомление за пять дней до рассмотрения вопроса.

«Не в нашей компетенции вводить или не вводить QR-кода. Это федеральный закон и мы его поддержали», — отметил Буяков.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте дальнего следования, а также в учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Этот документ одобрили 25 ноября в ЗСО и в этот момент недовольные жители региона пытались прорваться на заседания областного парламента.