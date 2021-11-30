В МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ

В МИД РФ заявили, что действия России осуществляются с оборонительными целями Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Министерстве иностранных дел РФ назвали мифом информацию о наращивании российских войск на границе с Украиной. При этом, как отмечают в ведомстве, еженедельно у российских границ фиксируют свыше 50 самолетов НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», — сообщается на сайте.

Помимо этого в МИД отметили усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Сообщается, что на Черном море проводятся крупномасштабные учения, в том числе и внеплановые, чаще появляются военные корабли, практически каждую неделю фиксируются более 50 разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ.

В МИД уверены, что НАТО таким образом целенаправленно осуществляет провокацию, проверяя РФ на прочность и вынуждая российскую сторону реагировать. «При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — заключили в МИДе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что границы России окружены военными базами США. Лавров сообщил, что США постоянно предъявляют обвинения РФ в проведении военных учений на собственной территории.