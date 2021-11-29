Курганскому полицейскому грозит отставка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперуполномоченный, задержанный в курганском дворе по подозрению в пьяной езде, занимался расследованием дел, связанных с организованной преступностью. В полиции уточнили, что он уже уволен. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с силовиками.

«Он занимался криминалитетом, связанным с организованной преступностью. Раньше работал с Дмитрием Архиповым, осужденным за получение взятки. Но Архипов взял всю вину на себя, хотя в деле фигурировал экс-полицейский Александр Ф. Пойманный нетрезвым сотрудник тоже был на грани привлечения, но ему, можно сказать, тогда повезло», — уточнили источники.

URA.RU ранее писало, что оперуполномоченный полиции в Кургане управлял автомобилем в нетрезвом виде. Инцидент случился в пятом микрорайоне возле дома №34. Мужчину заметила соседка, которая сообщила об этом в ГИБДД, и его задержали. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что по результатам проведения служебной проверки 19.11.2021 года сотрудник полиции представлен к увольнению со службы в органах внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.