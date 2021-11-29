Назначена дата вынесения приговора отцу Сергию

Приговор отцу Сергию огласят 30 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому по трем уголовным статьям, будет вынесен 30 ноября. Оглашение состоится в Измайловском районном суде Москвы, сообщил URA.RU адвокат священника Павел Бабиков.

«Завтра в 14:00 по московскому времени Измайловский суд огласит приговор Романову», — передал Павел Бабиков. Ранее днем прокуратура запросила для Сергия наказание в виде четырех лет лишения свободы. Сторона обвинения настаивает, чтобы срок был реальным.

Бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. Позднее по другому делу Сергия обвинили в возбуждении вражды на религиозной почве.