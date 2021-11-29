В Челябинской области лось напал на туристов

Лось находился на свободном выгуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Национальном парке «Зюраткуль» (Челябинская область) на группу туристов напал лось. Видео с нападением выложил в YouTube один из очевидцев.

«Сначала был небольшой инструктаж. Затем мы пошли на прогулку. По пути встретились еще с одной группой туристов. К нам вышел лось. По рогам и телосложению стало понятно, что он еще молодой. Лось был в свободном выгуле. Дети гладили лося, кормили, а потом он начал пинаться», — рассказал URA.RU автор видео.

Мужчина добавил, что приехал на «Зюраткуль» с двумя детьми. Как только они вышли из машины, сразу наткнулись на лосиху, погладили ее. Позже к ним подошел егерь, и пояснил, что лосей трогать нельзя, так как они могут пинаться. Однако, на прогулку егерь с ними не пошел. По словам мужчины, сопровождение групп в парке не предусмотрено.

Екатерина Зайцева, начальник отдела туризма и рекреации нацпарка «Зюраткуль», в интервью изданию 74.ру рассказала, что животное может воспринять человека как угрозу и напасть первым. По словам специалиста, не нужно подходить близко к лосям, а особенно гладить их и трогать. При встрече с лосем нужно сохранять спокойствие и без резких движений отойти на безопасное расстояние. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее сотрудники парка «Таганай» предупредили челябинских туристов о встрече с волками. Следы хищников были обнаружены в районе Киалима.