Лавров: Киев пойдет на военную авантюру

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
США провоцирует Украину начать конфликт с Россией, заявил Лавров Фото:
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Война на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина может решиться на военные действия против России. Он сообщил об этом в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.

«Мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Министр иностранных дел отметил, что Запад давно провоцирует Украину на вооруженный конфликт с Россией. Лидер РФ Владимир Путин не намерен вступать в военное противостояние с Киевом, однако в случае угрозы, Россия сделает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Лавров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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