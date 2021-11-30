Лавров: Киев пойдет на военную авантюру

США провоцирует Украину начать конфликт с Россией, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина может решиться на военные действия против России. Он сообщил об этом в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.

«Мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Министр иностранных дел отметил, что Запад давно провоцирует Украину на вооруженный конфликт с Россией. Лидер РФ Владимир Путин не намерен вступать в военное противостояние с Киевом, однако в случае угрозы, Россия сделает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Лавров.