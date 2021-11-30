Путин признал падение доходов россиян

Во всех странах мира наблюдается падение доходов граждан, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В связи с пандемией коронавируса, за последние несколько лет во всех странах мира, включая Россию, упали доходы граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Действительно, за последние несколько лет в связи с пандемией мы наблюдаем определенное падение доходов. Почти во всех странах наблюдается то же самое», — сказал Путин.

В ходе форума президент также отметил, что в России ускорился рост цен. Согласно исследованию Высшей школы экономики, доходы россиян падают из-за бизнесменов и самозанятых, пишет телеканал 360.