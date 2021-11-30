Путин признал падение доходов россиян

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Во всех странах мира наблюдается падение доходов граждан, подчеркнул Владимир Путин Фото:

В связи с пандемией коронавируса, за последние несколько лет во всех странах мира, включая Россию, упали доходы граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Действительно, за последние несколько лет в связи с пандемией мы наблюдаем определенное падение доходов. Почти во всех странах наблюдается то же самое», — сказал Путин.

В ходе форума президент также отметил, что в России ускорился рост цен. Согласно исследованию Высшей школы экономики, доходы россиян падают из-за бизнесменов и самозанятых, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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