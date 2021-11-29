Челябинские силовики назвали срок для матери, убившей младенца

Обвинитель просит посадить детоубийцу на 15 лет (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обвинение просит отправить на 15 лет в колонию мать, которая убила семимесячную дочь, ударив об дверной косяк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В декабре 2020 года обвиняемая пребывала в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Магнитогорска. Она умышленно и с силой бросила 7-месячную дочь об дверной косяк. Смерть девочки наступила в Центре охраны материнства и детства от закрытой травмы головы», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Убийце дочери сейчас 23 года и она является жительницей Республики Башкортостан. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. В один из вечеров она вернулась в квартиру к родной сестре уже пьяной. Ночью женщина накинулась на ребенка из-за его голодного плача.

Женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).Оглашение приговора детоубийце запланировано на 3 декабря текущего года.