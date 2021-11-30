Махонин и Куйвашев вошли в рейтинг самых дорогих губернаторов

Расходы российских губернаторов значительно разнятся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал одним из самых «дорогих» глав регионов. На обеспечение его работы и аппарата из бюджета за январь—сентябрь 2021 года потратили 423 млн рублей, подсчитал telegram-канал «Региональная политика». Махонин, таким образом, занял четвертую строку рейтинга, обогнав главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который расположился на пятом месте. На его работу было затрачено 347 млн.

«В топе рейтинга самых „дорогих“ начальников преобладают главы богатых республик и еще ряда крупных регионов, особенно на Урале и в Сибири. Лидерство подмосковного губернатора Воробьева выглядит несомненным, поскольку на следующего за ним главу Башкирии Хабирова ушло „всего“ 456 млн рублей. Почетное третье место занял опытный глава Красноярского края Усс, за которым вплотную следовал новый губернатор Пермского края Махонин. Более чем в 300 миллионов рублей обошлось налогоплательщикам содержание его свердловского соседа Куйвашева», — говорится в исследовании.

В окружении губернаторов сомневаются в достоверности информации, которой оперируют авторы рейтинга. «По тем данным, которые удалось уточнить на текущий момент, такой цифры в бюджете нет», — пояснили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. Собеседник подчеркнул, что методика расчета не ясна — не учтены критерии оценки, такие как величина субъекта, численность населения и другие. Источник близкий к правительству Пермского края также отмечает, что неизвестно откуда взялись озвученные суммы. По его словам, к рейтингу много вопросов.

В списке также отмечен еще один представитель Уральского федерального округа — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его авторы причислили к бессребреникам — данные о расходах на его работу отсутствуют, они спрятаны в других статьях бюджета, уверены аналитики. Получить оперативный комментарий в администрации региона не удалось.

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с URA.RU отметил, что у всех глав субъектов есть обязательный минимум трат, но расходы на PR, проживание и командировки могут значительно отличаться. «Траты на PR — это действительно большая статья, и тут у всех по-разному: кто-то много себе закладывает, кто-то мало. Большой расход у губернаторов — это командировки и проживание. Кто больше в Москве бывает или ездит за рубеж. И проживание — например, орловский губернатор, когда только заехал, жил на съемной квартире вместе с вице-губернатором, а у других глав есть целые резиденции», — рассуждает политолог. Эксперт отмечает, что большая разница в тратах — это, скорее всего, не вопрос реальных расходов на содержание того или иного губернатора, а то в какие статьи расходов регионального бюджета они заложены.

Расходы на работу российских губернаторов «Региональная политика»