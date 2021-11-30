«Первый канал» перезапустит «Поле чудес»

Леонид Якубович останется ведущим нового «Поля Чудес» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Телепрограмму «Поле чудес» на «Первом канале» перезапустят в новом формате. Руководство канала отказалось от сотрудничества с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД».

«„Первый канал“ принял решение не продлевать контракт с производителем проекта „Поле чудес“ телекомпанией „ВИД“ в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях. С января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу „Наше Поле Чудес“ с Леонидом Якубовичем», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Первого канала.

Программа «Поле чудес» создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Премьера программы состоялась в эфире 26 октября 1990 года. Якубович является ведущим программы с 22 ноября 1991 года.