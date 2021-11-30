Дмитрий Губерниев поддержал российского хоккеиста Артемия Панарина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал старт новому флешмобу в социальных сетях. В своем Instagram-аккаунте он заступился за российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Хоккеиста оштрафовали на 5 тысяч долларов за то, что он бросил перчатку в сторону канадца Брэда Маршана, который сидя на скамейке оскорблял Россию.

«Люблю хоккей! Это вид спорта, где не встретишь труса. Не зря ведь говорят, что трусы в хоккей не играют! Или все-таки да? Нашел такого одного, причем в НХЛ. Вместо того, чтобы по-мужски поговорить с нашим Артемием Панариным, он начал что-то вопить про Россию. За что в него тут же от Артемия прилетела перчатка и соответствующий жест «иди сюда, ты!»!, — написал Губерниев в instagram.

«Уверен, друзья, что вы меня поддержите, поддержите нашего хоккеиста. Кстати, его шайба в том матче была победной. Внимание, я запускаю флешмоб — Из России с перчаткой», — уточнил комментатор.