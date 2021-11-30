30 ноября 2021

СМИ: расследование по уголовному делу Фургала завершено

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Верховный суд России решил, что дело Сергея Фургала будет слушаться Люберецким судом Московской области Фото:
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершено. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции», — сообщил собеседник агентства. 24 ноября Сергею Фургалу были предъявлены новые обвинения.

По решению Верховного суда России, дело будет слушаться Люберецким судом Московской области, передает РИА «Новости». Защита экс-губернатора обжаловала это решение из-за того, что большинство свидетелей находится в Хабаровском крае, потому могут возникнуть трудности с их допросом из-за разных часовых поясов.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Это вызвало ряд стихийных митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края. Сам Фургал заявил, что благодарит жителей Хабаровского края за поддержку, но не одобряет массовые протесты. 24 ноября Сергею Фургалу были предъявлены новые обвинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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