Госдума предложила бесплатно тестировать россиян на COVID-19

В Госдуме выступили с инициативой обеспечить россиян бесплатными тестами на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России предложили проводить массовое и бесплатное тестирование граждан на COVID-19, а также принять меры по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте. Комитет по здравоохранению выразил согласие насчет введения массового тестирования населения.

«Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции», — сообщил «Известиям» парламентарий. По его мнению, в России есть возможность организовать повсеместное тестирование на COVID, начиная от аэропортов, заканчивая школами.

Эксперты в комитете по здравоохранению считают, что россияне поддержат идею с бесплатным тестированием на коронавирус, так как сделать экспресс-тест можно будет даже дома. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что такие результаты не будут служить доказательством отсутствия заболевания у человека. На сегодняшний день возможность сделать бесплатный тест на COVID-19 имеют только москвичи. Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов считает, что введение бесплатных тестов на коронавирус парализует работу лабораторий. Он предложил делать такие анализы только в случае острой необходимости, например, при перелете из одной страны в другую или по требованию работодателя.

ПЦР-тесты теперь будут действительны не 72 часа, а 48, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение было принято в связи появлением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Кроме того, россиян, которые возвращаются из стран, где обнаружен «Омикрон», будут отправлять на 14-недельный карантин.