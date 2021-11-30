Многие граждане России вынуждены покупать ПЦР-тест за свой счет, в связи с чем, учитывая необходимость увеличения количества тестирований, необходимо установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования не более 1 тысячи рублей. С такой просьбой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более 1 тысячи рублей», — передает текст письма РИА «Новости».
Сергей Леонов уточнил, что в ряде регионов стоимость одного ПЦР-теста составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от места сдачи и времени готовности анализа. Однако, как отмечает парламентарий, себестоимость такого анализа составляет не более 500 рублей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России ограничат срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48. Такая мера была предпринята из-за особенностей нового штамма COVID-19 «Омикрон». Попова утверждает, что штамм обладает повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма.
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