Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Челябинска

Пассажирам представителями авиакомпаний оказываются все необходимые услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска в связи с непогодой произошла задержка целого ряда рейсов. Более тысячи пассажиров вынуждены ждать вылет в аэропорта Баландино. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, отложены рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды.

«1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов. На рейсы зарегистрировано более тысячи пассажиров. Представителями авиакомпаний оказываются для них услуги», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В том числе будет дана оценка соблюдению должностными лицами аэропорта порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы.

Ранее челябинский аэропорт перестал принимать рейсы из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. Прилетающие в аэропорт Челябинска самолеты перенаправляли в Екатеринбург.