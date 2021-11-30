30 ноября 2021

Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, зал ожидания, путешествие, пассажир, аэропорт игорь курчатов
Пассажирам представителями авиакомпаний оказываются все необходимые услуги Фото:

В аэропорту Челябинска в связи с непогодой произошла задержка целого ряда рейсов. Более тысячи пассажиров вынуждены ждать вылет в аэропорта Баландино. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, отложены рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды.

«1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов. На рейсы зарегистрировано более тысячи пассажиров. Представителями авиакомпаний оказываются для них услуги», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В том числе будет дана оценка соблюдению должностными лицами аэропорта порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы.

Ранее челябинский аэропорт перестал принимать рейсы из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. Прилетающие в аэропорт Челябинска самолеты перенаправляли в Екатеринбург.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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