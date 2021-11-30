В Екатеринбурге горожане стали чаще обращаться в травматологию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Городская больница № 36 «Травматологическая» в Екатеринбурге (Свердловская область) переполнена пациентами с различными переломами. Причина массовых обращений в медицинское учреждение — гололедица, которой покрылись улицы города. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«Машины скорой медицинской помощи приезжали одна за другой. Привозили горожан с разными травмами: кто с рукой, кто с головой. Один мужчина поступил в больницу со сломанным бедром, да еще и со смещением. Я сама получила травму, когда шла на работу. Обратилась за помощью в 36 больницу», — сказала женщина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГБ №36, но там попросили адресовать все вопросы в региональный минздрав. Агентство направило запрос в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что тротуары в Екатеринбурге утром 1 декабря покрылись гололедицей, жители города жалуются на коммунальщиков. Накануне вечером в городе прошел дождь и за ночь дороги города замерзли. МЧС предупреждало о снегопаде, гололедице и сильном ветре порывами до 17 м/с.