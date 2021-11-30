30 ноября 2021

Улицы Екатеринбурга покрылись коркой льда. «Пожалел, что не взял коньки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, мост, ступени, гололед, лед на ступенях
Утром 1 декабря тротуары Екатеринбурга превратились в один сплошной каток Фото:

Тротуары в Екатеринбурге утром 1 декабря покрылись гололедицей, жители города жалуются на коммунальщиков. Накануне вечером в городе прошел дождь и за ночь дороги города замерзли.

«Утром еле добрались с ребенком до детского сада, тротуар посыпан песком только у школы. Спускаться к трамвайной остановке на ЖБИ по заледеневшим тротуарам невозможно — люди старались идти по газонам», — рассказала жительница микрорайона ЖБИ Алена. Она также отметила, что некоторые автомобили, которые стояли в течение ночи на улице, покрылись тонким слоем льда.

Труднее всего, по словам горожан, идти по склонам. «Так скользко, что упал, не пройдя и десяти метров от дома. Ногам зацепиться не за что, а если дорожка идет с горки, то просто катишься. Страшно проходить рядом с машинами — у меня ушибы заживут, а владельцам вмятины исправлять придется», — поделился екатеринбуржец Анатолий. Но даже на одной из центральных улиц Екатеринбурга спасает только велодорожка: «Шел с утра по улице Горького. Состояние плитки просто ужасное — пожалел, что не взял коньки. Устойчивость поймал только на резиновой велодорожке», — сообщил житель города Виктор.

Ранее синоптики сообщали о аномально теплом начале зимы. Также МЧС предупреждало о снегопаде, гололедице и сильном ветре порывами до 17 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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