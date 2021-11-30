Утром 1 декабря тротуары Екатеринбурга превратились в один сплошной каток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тротуары в Екатеринбурге утром 1 декабря покрылись гололедицей, жители города жалуются на коммунальщиков. Накануне вечером в городе прошел дождь и за ночь дороги города замерзли.

«Утром еле добрались с ребенком до детского сада, тротуар посыпан песком только у школы. Спускаться к трамвайной остановке на ЖБИ по заледеневшим тротуарам невозможно — люди старались идти по газонам», — рассказала жительница микрорайона ЖБИ Алена. Она также отметила, что некоторые автомобили, которые стояли в течение ночи на улице, покрылись тонким слоем льда.

Труднее всего, по словам горожан, идти по склонам. «Так скользко, что упал, не пройдя и десяти метров от дома. Ногам зацепиться не за что, а если дорожка идет с горки, то просто катишься. Страшно проходить рядом с машинами — у меня ушибы заживут, а владельцам вмятины исправлять придется», — поделился екатеринбуржец Анатолий. Но даже на одной из центральных улиц Екатеринбурга спасает только велодорожка: «Шел с утра по улице Горького. Состояние плитки просто ужасное — пожалел, что не взял коньки. Устойчивость поймал только на резиновой велодорожке», — сообщил житель города Виктор.

Ранее синоптики сообщали о аномально теплом начале зимы. Также МЧС предупреждало о снегопаде, гололедице и сильном ветре порывами до 17 м/с.