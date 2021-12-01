РБК: помощники Мишустина определились с главными проблемами РФ

Приоритетными в регионах оказались вопросы рынка труда, дорожной инфраструктуры, туризма и экологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьеры РФ, с лета курирующие федеральные округа России, определили ключевые вопросы, которые им предстоит решить в регионах до 2024 года в рамках национальных проектов. В приоритете оказались различные сферы социально-экономического развития.

«Приоритетные проблемы касаются различных сфер социально-экономического развития — рынка труда, дорожной инфраструктуры, туризма, экологии и т. д. Например, в потребностях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) выделяется проблема теневой занятости, а куратор Дальневосточного федерального округа ставит акцент на строительстве нового жилья», — передает РБК.

Сводку основных проблем регионов и предложений по их решению опубликовал telegram-канал «Майский указ». Подлинность этого документа РБК подтвердил федеральный чиновник. Сведением всех проблем воедино занимается Минэкономразвития РФ, рассказал источник издания из аппарата правительства.

Одна из ключевых проблем, выделенная вице-премьерами — теневая занятость. Бороться с ней планируют в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Карелии. Для этого вице-премьеры предлагают создать единую базу неформально занятых. Кроме того, штраф за отказ от оформления трудовых отношений с работниками планируют повысить до 1 миллиона рублей.

В регионах УрФО меньше всего вопросов выделили в Свердловской и Тюменской областях и ЯНАО. В первой предлагают стимулировать развитие инвестиционной деятельности, а во второй — развитие индустриальных парков. В ЯНАО планируют внедрять новые технологии для добычи «трудноизвлекаемых углеводородов» в Надымском и Пуровском районах.

В Курганской области вице-премьеры предлагают создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Курганская», а также развить сеть индустриальных парков. В Челябинской области собираются развивать городскую рельсовую систему и повышать инвестиционную привлекательность ТОСЭР. Больше всего вопросов выделили в ХМАО. В их числе — строительство мостового перехода через Обь в районе Сургута и создание особой экономической зоны на территории Нягани.

По инициативе президента РФ Владимира Путина в июле вице-премьеров назначили кураторами федеральных округов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что они не заменят полномочных представителей президента РФ. Их функции были разделены. Главная задача кураторов — помогать главам регионов взаимодействовать с федеральными ведомствами, подчеркнул Песков.