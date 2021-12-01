Врач раскрыл основные симптомы нового штамма COVID «омикрон»

Симптомы заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» во многом схожи с симптомами гриппа. Об этом заявил врач из ЮАР Унбен Пиллэй.
«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19», — цитирует Пиллэя РИА «Новости».
Врач отметил, что в настоящее время заражение новым штаммом COVID происходит в легкой форме. Однако говорить о его пониженной или повышенной опасности для человека пока рано.
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