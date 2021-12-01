Врач раскрыл основные симптомы нового штамма COVID «омикрон»

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Судить об опасности нового штамма коронавируса пока рано, уверен врач Фото:
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Коронавирус COVID-19

Симптомы заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» во многом схожи с симптомами гриппа. Об этом заявил врач из ЮАР Унбен Пиллэй.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19», — цитирует Пиллэя РИА «Новости».

Врач отметил, что в настоящее время заражение новым штаммом COVID происходит в легкой форме. Однако говорить о его пониженной или повышенной опасности для человека пока рано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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