Врач раскрыл основные симптомы нового штамма COVID «омикрон»

Судить об опасности нового штамма коронавируса пока рано, уверен врач Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Симптомы заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон» во многом схожи с симптомами гриппа. Об этом заявил врач из ЮАР Унбен Пиллэй.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19», — цитирует Пиллэя РИА «Новости».

Врач отметил, что в настоящее время заражение новым штаммом COVID происходит в легкой форме. Однако говорить о его пониженной или повышенной опасности для человека пока рано.