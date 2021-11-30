В таком же положении тысячи студентов-контрактников, которые учатся в вузах страны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты-контрактники из Уральского федерального университета, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вуза скидку. Главным аргументом студентов является то, что платили университетам за очное обучение, а получают знания из дома. Об этом URA.RU рассказали студенты вуза.

«Мы платили за обучение в вузе, но уже два года учимся на дистанте. Качество обучения страдает. Платим мы так, будто посещаем университет. При этом скидок и перерасчетов не предполагается. Вуз на уступки не идет. Учиться по этой цене дистанционно несправедливо», — посетовал один из студентов УрФУ.

По словам другой студентки, пандемия повлияла на доход родителей. Оплачивать учебу стало сложнее, но в вузе не готовы пойти навстречу. «Я второкурсница. Не работаю. Платят за учебу родители. Пандемия коронавируса сильно ударила по доходу семьи. Нас отправили учиться на дистант, но оплата осталась в том же размере. Любой разговор на эту тему в университете пресекается», — пожаловалась студентка вуза.

Редакция URA.RU обратилась на комментарием в пресс-службу университета. «Форма обучения бывает очная, очно-заочная и заочная. Очная форма предполагает дистанционное освоение образовательной программы. То есть дистант — это не отдельная форма, а просто технология. Студенты вынуждены учиться из дома в виду эпидемиологической ситуации. Исправить это способен коллективный иммунитет, лучшее средство повысить который — вакцинация», — заявил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее URA.RU писало, что часть студентов УрФУ с первого декабря вернутся за парты. Дирекция по образованию попробует формат проведения лекций одновременно в очном и дистанционном форматах. По словам представителей учебного блока, запрос на новый формат есть как со стороны студентов, так и преподавателей, недовольных качеством проведения занятий на дистанте.