В УрФУ над студентами проведут эксперимент с дистантом

С 1 декабря часть студентов вернутся в аудитории, несмотря на введенный до конца года дистант Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Часть студентов Уральского федерального университета с первого декабря вернутся за парты. Дирекция по образованию апробирует формат проведения лекций одновременно в очном и дистанционном форматах. По словам представителей учебного блока, запрос на новый формат есть как со стороны студентов, так и преподавателей, недовольных качеством проведения занятий на дистанте. Информация появилась в telegram-канале вуза.

«Первокурсники трех институтов и еще двух департаментов уже послезавтра выйдут на учебу. Участие в эксперименте принимают институт экономики и управления, физической культуры, спорта и молодежной политики, естественных наук и математики, а также психологи и лингвисты гуманитарного института. Те из ребят, кто уже уехал в родные города за пределами региона, могут оставаться дома и подключаться к парам удаленно», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошло закрытое совещание с участием вице-губернатора Павла Крекова с ректорами екатеринбургских вузов о необходимости введения QR-кодов в университетах. Ректор УрГЭУ Яков Силин пожаловался, что не может требовать их со студентов из-за проблем с прокуратурой.