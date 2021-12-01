МИД РФ: Украина перебросила в Донбасс половину своей армии

Вооруженные силы Украины мобилизовали 125 тысяч человек в зону конфликта в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину своей армии. 125 тысяч человек», — заявила Захарова во время своего брифинга.
Представительница российского МИД также добавила, что политика Киева в отношении Донбасса ставит крест на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины. По словам Захаровой, позиция Зеленского ведет к «демонтажу» Минских соглашений.
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