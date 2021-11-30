30 ноября 2021

Врачи в ХМАО предупредили об эпидемии, вытесняющей коронавирус

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В Сургуте резкий подъем заболеваемости ОРВИ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пациенты с ОРВИ вытеснили больных коронавирусом в сургутских поликлиниках. Об этом сообщил главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов на брифинге, передает корреспондент URA.RU.

«В Сургуте ОРВИ болеют 11 тысяч человек, из них всего лишь полторы тысячи пациентов с коронавирусом. То есть около 10%. Еще месяц назад структура заболеваемости была совершенно другая», — прокомментировал Слепов. Он также уточнил, что ежедневно в Сургуте диагностируется порядка 100 человек с COVIID-19, а в октябре эта цифра была выше в несколько раз.

Главврач сургутской поликлиники №1 отметил, что среди вирусных инфекций зафиксированы грипп, аденовирус и норовирус. Наибольший подъем заболеваемости зафиксирован среди детей. «Очень много закрыто классов в школах города Сургута. Все это связано с сезонным подъемом ОРВИ. Дети, когда болеют всегда дают высокую температуру. Таковы особенности детского организма, у них более реактогенный иммунитет», — прокомментировал Слепов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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