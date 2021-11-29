Власти ХМАО сомневаются в эффективности проверки QR-кодов в нынешнем виде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова усомнилась в эффективности действующей системы проверки QR-кодов в торговых центрах. Об этом она заявила при обсуждении нынешнего регламента действий во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«Я предлагаю еще поработать над документом. Мне непонятно и никто не отвечает на этот вопрос. Вот, например, торговый центр. Люди заходят. Возможно, им напомнят, что нужен QR-код. Но на больших площадях одновременно находятся сотни людей с неизвестным статусом, потому что проверка подтверждения статуса только когда куда-то входят люди [в конкретный магазин]. А в чем тогда смысл?», — задалась вопросом глава региона.

Заместитель губернатора Югры Роман Генкель уточнил, что в торговых центрах располагаются магазины с товарами первой необходимости, аптеки, пункты вакцинации от коронавируса. Югорчане имеют право заходить туда без предъявления QR-кодов. Но губернатора ХМАО такой ответ не устроил. «Владельцы помещений не хотят заморачиваться на эту тему. Пусть арендаторы озадачиваются. Но давайте определяться — нам шашечки или ехать? Мы должны обеспечить максимальные условия безопасности для людей, которые пользуются такими услугами», — резюмировала Комарова. Она дала подчиненным еще неделю на доработку документа, который будет регламентировать проверку QR-кодов в ТЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО расширила перечень жителей, которые бесплатно смогут проходить ПЦР-тестирование. Теперь в эту категорию включены лица, входящие в контакт с заболевшими людьми, а также люди, оказавшиеся в очаге заражения covid-19.