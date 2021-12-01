Студентам УрФУ хотят запретить посещать лекции без QR-кода

Власти мотивируют студентов делать прививки от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Уральском федеральном университете обсуждается введение QR-кодов для студентов. Таким образом власти хотят мотивировать студентов делать прививки от коронавируса. Однако некоторые учащиеся с такой позицией руководства не согласны. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к университету.

«Мне кажется, что все эти меры направлены на то, чтобы студенты вакцинировались. Желательно массово в какие-то определенные дни. Без вакцины не пустят на лекции. Многие студенты уже устали сидеть на дистанте. Возможно, такой план сработает и студенты массово привьются. Но пока это лишь обсуждения в педагогической среде вуза», — отметил источник.

По словам источника, студенты с такой позицией руководства УрФУ не согласны. «Я считаю, что введение QR-кода для студентов на посещение пар в вузе выглядело бы нецелесообразным. Большая часть студентов просто не сможет посещать очные пары, из-за чего снизится качество образования», — сказал источник.

Редакция URA.RU направила запрос в вуз. «Университет внимательно изучает опыт внедрения пропуска в здания российских вузов по QR-кодам, учитывая возможные негативные эффекты, однако решений на данный момент не принято. Допуск к очным занятиям осуществления в строгом соответствии с санитарными нормами: мы рекомендуем оставаться дома при первых признаках респираторных заболеваний», — заявил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее URA.RU писало, что студенты-контрактники из Уральского федерального университета, которых перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, требуют у вуза скидку. Главным аргументом студентов является то, что платили они за очное обучение, а получают знания из дома.