Россияне заплатят по 100 тысяч за бегство из ЮАР из-за «Омикрона»

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Вывозной рейс запланирован на 3 декабря Фото:
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Коронавирус COVID-19

Цена билетов на вывозной рейс Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва составит более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в российском консульстве в Кейптауне.

«Ethiopian Airlines, учитывая предполагаемое количество пассажиров, определили стоимость билета по маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва, намеченного на 3 декабря. Назначенная авиакомпанией цена билета в эконом-класс составит 22 тыс. 307,75 рандов ЮАР (1 ранд стоит 4,60 руб. — прим. ред.)», — цитирует агентство городских новостей «Москва» telegram-канал консульства России в Кейптауне. В консульстве РФ сообщали, что вывозной рейс будет коммерческим и цена будет зависеть от числа пассажиров.

Ранее в ЮАР нашли новый штамм коронавируса, который получил название «Омикрон». Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что высока вероятность глобального распространения нового варианта вируса по всему миру. В России пока не обнаружено случаев заражения новым штаммом, передает ОТР со ссылкой на Роспотребнадзор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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