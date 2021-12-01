Всемирный банк раскрыл, когда в России уменьшится инфляция

Инфляция в РФ начнет снижаться лишь в конце 2022 года. Об этом сообщает международная финансовая организация — Всемирный банк.
«Инфляция в России может достичь пика в конце этого года и начать снижаться в конце следующего», — говорится в заявлении представителей организации. Информацию приводит ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продовольственная инфляция в России на данный момент достигла практически 10%, передает издание LIFE. Кроме того, из-за пандемии коронавируса мировые инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики стран, передает Nation News. В России также упали доходы граждан. Президент отметил, что государство поддерживает производителей, товары которых наиболее подвержены ценовым колебаниям. В первую очередь это продукты питания.