Всемирный банк раскрыл, когда в России уменьшится инфляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск., зарплата, наличка, кризис, мелочь, монеты, рубль, сдача, валюта, инфляция, деньги, доход, выходное пособие, кэш, девальвация
Пиковые значения инфляции ожидаются в 2021 году Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Инфляция в РФ начнет снижаться лишь в конце 2022 года. Об этом сообщает международная финансовая организация — Всемирный банк.

«Инфляция в России может достичь пика в конце этого года и начать снижаться в конце следующего», — говорится в заявлении представителей организации. Информацию приводит ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продовольственная инфляция в России на данный момент достигла практически 10%, передает издание LIFE. Кроме того, из-за пандемии коронавируса мировые инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой бюджетной политики стран, передает Nation News. В России также упали доходы граждан. Президент отметил, что государство поддерживает производителей, товары которых наиболее подвержены ценовым колебаниям. В первую очередь это продукты питания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...