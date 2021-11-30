В Кургане два экс-ректора умерли в один день

Прощание с Аркадием Глазыриным состоится 3 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ушел из жизни бывший ректор Курганского машиностроительного института (КМИ) Аркадий Глазырин. Информация об этом опубликована на сайте Курганского государственного университета (КГУ). Глазырин умер в один день с экс-ректором КГУ Александром Тереховым.

«30 ноября ушел из жизни Аркадий Васильевич Глазырин, кандидат технических наук, профессор, ректор КМИ в 1986—1990 годах. Память об Аркадии Васильевиче останется в сердцах друзей, коллег и учеников. Руководство и коллектив КГУ приносят соболезнования родным и близким. Прощание с Аркадием Васильевичем состоится 3 декабря в 11.00 в 6-м корпусе Курганской областной клинической больницы (улица Томина, 63)», — говорится в сообщении.

Глазырин родился 15 июля 1937 года в Каменске-Уральском Свердловской области. В 1959 году он окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, а в 1967 году — аспирантуру в этом же институте. До окончания аспирантуры работал заведующим машинно-тракторной мастерской колхоза «Вперед» Челябинской области и главным инженером совхоза.

С июля 1968 года Глазырин работал в КМИ на кафедре «Автомобильный транспорт» старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, являлся деканом автотракторного факультета. С ноября 1986 года по сентябрь 1990 года был ректором КМИ. Под его руководством была произведена реконструкция вычислительного центра вуза, введен в действие новый учебно-лабораторный корпус «Л», а также профилакторий «Женьшень».

Ранее URA.RU сообщало о смерти первого ректора КГУ Александра Терехова. Он также ушел из жизни 30 ноября. КГУ был образован в 1995 году путем объединения КМИ и Курганского педагогического института.

Аркадий Глазырин ушел из жизни 30 ноября Фото: kgsu.ru