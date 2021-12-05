Биолог Баранова объяснила быстрое создание вакцин от коронавируса

Часть вакцин сделана из разработок, имеющих 30-летнюю историю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцины от коронавирусной инфекции удалось создать в короткие сроки, поскольку для многих из них уже были разработаны платформы при создании аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний. Об этом в разговоре с URA.RU заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

«Каждый раз, когда вы делаете вакцину под новый патоген, вы не начинаете с нуля. У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно после того, как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься», — рассказала Анча Баранова.

По словам профессора, векторные вакцины, типа «Спутника V», основаны на аденовирусе человека 26 серотипа, над которым работают с конца прошлого века. «Вот эти аденовирусные вектора, что „Спутник“, что Jonson & Jonson, с аденовирусом-26 работают уже 30 лет. Там куча вакцин была сделана, просто они в серию не пошли, потому что для [лихорадки] Эбола такая бешеная защита не особо нужна», — уточнила биолог.

Баранова отметила, что абсолютно новые матричные РНК-вакцины также были известны научному сообществу. «Что касается мРНК-вакцин Pfiser, Moderna, то да, это новый принцип вакцин, но это не значит, что он никогда не был описан в литературе. Он был описан в литературе, модельные исследования были сделаны», — объяснила собеседница агентства.