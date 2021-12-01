В Кремле признались, чего боятся в отношениях с Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко ранее грозился перекрыть транзит газа Фото:

В Кремле опасаются, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решит прекратить транзит газа через Белоруссию. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, что будет, если Лукашенко решит прекратить транзит газа. По словам Пескова, давление со стороны Запада агрессивное и неоправданное, что не может не приводить к жесткой реакции Лукашенко.

«Это вызывает понимание. И это не приведет к срыву наших обязательств перед европейскими потребителями газа», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа, если границы с Белоруссией будут закрыты. По словам президента Белоруссии, в случае расширения санкций со стороны Евросоюза Минск будет готов принять серьезные меры. До этого в Евросоюзе заявили, что Белоруссия виновата в наплыве нелегальных мигрантов через границу с Польшей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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