30 ноября 2021

Пермский губернатор ответил на угрозу жителей пожаловаться Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин исполняет просьбу жителей края Фото:

После протестов и угроз обратиться к президенту жителям поселка Павловский в Пермском крае возвращают автостанцию. Она возобновит работу уже 2 декабря. Соответствующее поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Дал поручение открыть пункт в кратчайшие сроки. По этому вопросу мне поступало много жалоб в социальных сетях. Здание автостанции сейчас передают на баланс округа, но люди не должны дожидаться оформления бумаг. Зимы у нас суровые, и оставить людей без места ожидания автобусов недопустимо», — цитирует Махонина его пресс-служба.

Автостанцию в Павловском закрыли 20 августа. Пассажирам предложили покупать билеты на автобусы до Перми или других населенных пунктов в райцентре, что в 10 км от поселка, или через интернет. Но местных жителей возмутило закрытие самого помещения, где в тепле можно ожидать транспорт и воспользоваться туалетом. Они неоднократно обращались к главе региона, а накануне поставили ультиматум, пригрозив пожаловаться президенту Владимиру Путину. В министерстве транспорта Прикамья сегодня сообщили, что уже решается вопрос с отоплением в здании автостанции, работой туалетов и организацией работы зала ожидания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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