Жители устали ждать от Дмитрия Махонина выполнения обещаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько месяцев жители поселка Павловский в Пермском крае борются за восстановление местной автостанции, которую в конце августа закрыли из-за нерентабельности. Обращения к губернатору Дмитрию Махонину, по словам местных жителей, ощутимого результата не принесли, поэтому они намерены жаловаться президенту Владимиру Путину.

Автостанцию в Павловском закрыли 20 августа. ПКГУП «Автовокзал» предложило пассажирам покупать билеты на автобусы до Перми или других населенных пунктов в райцентре, что в 10 км от поселка, или через интернет. Но станция — это не только касса, это, в первую очередь, теплое помещение, где можно ожидать автобус, возмутились жители поселка, обратившись к главе региона Дмитрию Махонину, который посетил Павловский в сентябре. Губернатор тогда обещал взять вопрос на контроль и восстановить работу станции, но проблема не решена до сих пор, рассказали URA.RU активисты.

«За три месяца идут одни обещания. Такое отношение — это неуважение к жителям Павловского, где живет много пенсионеров и студентов, которые нуждаются в поездках до Перми — как до больницы, так и до учебных заведений. Инициативная группа, рассмотрев все документы и обещания, приняла решение, что, если до 15 декабря автостанция не будет открыта, мы отправляем письмо-обращение со всеми прилегающимися документами президенту Путину», — заявили они.

В министерстве транспорта Пермского края поясняют, что оборудование транспортно-пересадочных пунктов в муниципалитетах — прерогатива местных властей. Поэтому сейчас идет работа по передаче здания павловской автостанции в собственность Очерского городского округа. После завершения процедуры она может быть открыта. Конкретных дат в письме минтранса не указывается. Глава округа Алексей Солодников в прямом эфире во «ВКонтакте» сегодня подтвердил, что документы о передаче имущества проходят согласование, но назвать срок открытия станции затруднился.