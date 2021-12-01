В челябинском университете продлили дистанционное обучение

Дистант продлен до 18 декабря, с возможностью пролонгации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) продлен режим дистанционного обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, продление дистанта зависит от рекомендаций учредителя и регионального оперативного штаба по коронавирусу.

«До 18 декабря текущего года в ЮУрГГПУ продлено дистанционное обучение. Рассматривается возможность последующей пролонгации», — сообщили URA.RU в университете.

В пресс-службе добавили, что в ЮУрГГПУ осуществляется информационная работа со студентами по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. Более половины студентов дневного отделения уже вакцинированы. В главном корпусе университета работает выездная прививочная бригада, о графике ее работы информируют в еженедельном формате.

С 1 декабря в Челябинской области введена обязательная вакцинация для студентов средних учебных заведений. За вакцинацию студентов вузов отвечают ректоры. До 20 декабря студенты должны поставить первый компонент вакцины, до 20 января — второй.