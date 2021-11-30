Врачи ЯНАО отказались платить жене умершего пациента

Салехардская окружная клиническая больница подала апелляцию на решение суда первой инстанции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Салехардская окружная клиническая больница не согласилась с решением суда о взыскания 500 тысяч медицинской организации за смерть пациента. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Судебное разбирательство по данному делу не окончено. ГБУЗ „СОКБ“ подана апелляционная жалоба на решение суда», — сообщили в департаменте.

Таким образом, решение вопроса о выплате 500 тысяч рублей жительнице ЯНАО, потерявшей супруга, как посчитал суд первой инстанции, по вине врачей, остается открытым. Ранее окружная прокуратура сообщила, что иск, поданный при участии надзорных органов, был удовлетворен.

«В связи с наличием дефектов лечебно-диагностической тактики и оформления первичной медицинской документации прокуратурой направлен иск в суд о взыскании с окружной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи компенсации причиненного морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу женщины взыскано 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи СОКБ едва не подрались из-за пациента. Помимо этого, прокуратура уже проводила проверку в больнице по факту долгих очередей к терапевту.